Julio Iglesias salió al escenario para responder al reto de Payo del Grupo Frontera en el primer versus de la jornada. Con una interpretación segura y elegante, el consagrado logró imponerse y mantenerse en la competencia.

El jurado destacó su desempeño desde el inicio. “Me gustó tu retada en personaje con este temple y esta elegancia”, comentaron, resaltando su presencia escénica durante la batalla. También valoraron su solidez técnica. “Técnicamente eres muy sólido… cada paso y la voz es perfecta”, señalaron, subrayando el control vocal mostrado durante la presentación.

Aunque hubo observaciones, el balance fue positivo. “Julio Iglesias está disfrutando del chongo de la batalla… pero la voz es perfecta”, indicaron, resaltando que la base vocal se mantuvo firme.

Finalmente, tras la cuenta regresiva, la pizarra confirmó el triunfo del consagrado, quien logró defender su silla y continuar en competencia.

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