La retadora sorprendió con una presentación emotiva que evidenció su evolución desde su temporada anterior.

El jurado destacó su crecimiento. “Estás más segura, más madura, mejor plantada… tu presentación ha sido aún mejor”, comentaron, resaltando su desempeño. También valoraron su trabajo vocal. “Mucho mejor el fraseo… más parecido al de Joy”, añadieron.

Además, subrayaron el cambio en su interpretación. “La que se fue de su temporada no es la que ha vuelto… has regresado con más personalidad”, afirmaron, reconociendo su progreso.

Pedro Infante también recibió elogios tras responder al reto. “Te ha servido de trampolín… hoy te he sentido con mucha mejor dicción”, señalaron, destacando su mejora frente a la presión del duelo.

La paridad fue evidente. Ambos participantes mostraron solidez vocal y juego interpretativo, lo que llevó al jurado a determinar un empate.

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