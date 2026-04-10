Tras las presentaciones de Jim Morrison y Roberto Carlos, el jurado destacó la intensidad del duelo y finalmente decidió que Morrison continúe en competencia.

Desde el inicio, el ganador impuso su estilo. “Has mantenido esa energía… la locura, la ira y el trance han estado en la medida que esta presentación necesita”, señalaron, resaltando su propuesta escénica.

El impacto de su actuación fue claro para el jurado. “Si esto fuera una final, tú ganas… lo que has hecho hipnotizando es un sueño”, afirmaron, destacando el magnetismo del personaje.

Sobre el retador, también hubo elogios. “Tienes un magnetismo y una energía muy bonita con el público”, comentaron, aunque mencionaron aspectos a mejorar en la imitación.

Finalmente, la decisión favoreció a Jim Morrison, quien mantuvo su lugar tras una presentación intensa y cargada de personalidad.

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