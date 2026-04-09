Tras ambas presentaciones de Oscar D’León y Jim Morrison, el jurado decidió que el imitador del vocalista de The Doors continúe en la competencia.

Durante la evaluación, se destacó el crecimiento del personaje en el escenario. “Oscurecer tu mirada durante toda la presentación… ha hecho que proyectes más arrogancia y le ha caído perfecto al personaje”, señalaron, resaltando su evolución interpretativa.

El jurado también valoró la solidez de la presentación. “Ha sido una presentación más contundente y controlada”, comentaron, subrayando el dominio escénico del participante.

Sobre el retador, reconocieron su energía, aunque indicaron algunos detalles por mejorar. “La emoción te ganó un poco al inicio… hay que tener más control para que no se vaya hacia la caricatura”, explicaron.

Finalmente, tras la decisión del jurado, la pizarra confirmó el triunfo de Jim Morrison, quien logró mantener su silla en la competencia.

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