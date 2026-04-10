La gala de Yo Soy vivió uno de sus momentos más emotivos cuando la verdadera Isabel Pantoja llamó en vivo para sorprender a Lita Pezo, hoy integrante del jurado tras ganar su temporada.

“Hola, corazón. ¿Cómo estás, mi vida?”, se escuchó decir a la artista española, generando inmediata emoción. Lita, incrédula, respondió entre risas: “¿Eres tú de verdad o es la IA?”, a lo que Pantoja confirmó: “No, es de verdad, mi amor”.

Durante la llamada, la cantante dedicó palabras de reconocimiento. “Supe que llegarías muy alto… estoy eternamente agradecida porque artistas como tú tienen que salir”, expresó.

La sorpresa no terminó ahí. Isabel Pantoja anunció que estará en Lima y le hizo una invitación especial: cantar juntas el 27 de abril en Costa 21. “Me encantaría compartir ese escenario, aunque sea un ratito contigo”, dijo.

El momento emocionó al público y al jurado, sellando una de las sorpresas más memorables de la temporada.

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