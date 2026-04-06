Isabel Pantoja llegó para retar al consagrado Pedro Infante en un duelo cargado de emoción. Tras ambas presentaciones, el jurado coincidió en la paridad del enfrentamiento y la decisión final terminó en empate, por lo que la batalla se resolverá mañana.

La interpretación de la retadora fue ampliamente destacada. “Lo has hecho increíble… el feeling, el sentimiento, la expresividad”, comentaron, resaltando la intensidad emocional de su actuación. También hubo observaciones técnicas. “El timbre está cerca… tienes que darle más proyección, peso y oscuridad”, señalaron, recomendando profundizar en la interpretación del personaje.

Sobre Pedro Infante, el jurado valoró su juego escénico. “Te pusiste a bailar… la parte galán y el cortejo con la Pantoja salió muy bien”, indicaron, destacando la interacción en el duelo. Asimismo, señalaron detalles a corregir. “No confundas matizar con perder dicción… se están perdiendo algunas consonantes”, añadieron.

Finalmente, tras la votación, la pizarra marcó un empate del cúal se tendrá que definir al ganador el día de mañana.

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