El último retador de la jornada llegó con experiencia y título bajo el brazo. El imitador de Héctor Lavoe regresó decidido a conquistar una de las sillas y eligió enfrentarse al consagrado Jim Morrison.

“Soy Alberto Mejía… vengo a defender ese legado construido aquí”, afirmó el participante, recordando su trayectoria como ganador del programa. Además, dejó clara su intención antes del duelo. “Vengo por una silla y a quien me enfrente deberá cantar y sentir la canción como yo lo hago”, señaló.

El retador no dudó al momento de elegir. “A Jim Morrison”, respondió, generando expectativa por un enfrentamiento entre estilos opuestos.

Con una interpretación llena de ritmo y picardía, el retador abrió el último duelo del día, dejando planteado un enfrentamiento entre la salsa clásica y el rock del consagrado.

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