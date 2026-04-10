La batalla, que mezcló estilos distintos, dejó al jurado dividido y obligó a postergar la decisión.

Ambos participantes ofrecieron presentaciones sólidas que generaron dudas al momento de votar. La tensión se sintió antes del veredicto final. “Miren bien su voto… cada uno se hace responsable”, se escuchó previo a la decisión.

La expectativa creció con la cuenta regresiva. “Tres, dos, uno… pizarras, por favor”, indicaron, revelando una votación dividida entre ambos imitadores.

El empate dejó abierta la batalla entre el retador y el consagrado, quienes deberán volver al escenario para definir quién se queda en la competencia. De esta manera, el enfrentamiento entre Gilberto Santa Rosa y Bunbury continuará en la siguiente gala, donde uno de los dos deberá imponerse.

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