Yo Soy GRANDES BATALLAS: Frank Sinatra viene por un duelo esperado con Nino Bravo
El imitador aseguró que era un enfrentamiento que siempre quiso ver.
La nueva jornada comenzó con el ingreso del imitador de Frank Sinatra, quien regresó decidido a buscar una silla de consagrados. Tras su presentación, anunció que eligió retar a Nino Bravo en un duelo que, según afirmó, siempre quiso ver.
“Me quedé a un solo paso de la gran final… creo que Grandes Batallas es el lugar ideal para cobrar esa revancha”, señaló el participante, destacando su motivación para volver a competir.
El retador también explicó su elección. “Creo que sería una batalla interesante… es uno de mis cantantes favoritos”, comentó, resaltando la admiración por el intérprete español.
Además, dejó claro que su decisión no fue casual al saber que el verdadero Frank Sinatra tambien era fan de Nino Bravo. “Lo he retado porque creo que es un duelo que hasta yo quería ver como televidente”, afirmó antes del enfrentamiento.
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!