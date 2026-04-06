Yo Soy GRANDES BATALLAS: Frank Sinatra retó a su ídolo, pero Nino Bravo se impuso
La interpretación de “América” inclinó la balanza a favor del consagrado.
Actualizado el: 06 abril 26 | 10:26 pm
Frank Sinatra llegó para retar a Nino Bravo, confesando que siempre quiso ver este enfrentamiento, pues se considera admirador del cantante español. Sin embargo, el consagrado logró imponerse tras una batalla cargada de emoción.
El jurado destacó el desempeño de ambos. Sobre el retador, señalaron que mantuvo el estilo pero le faltó expresividad. “La voz está muy bien… lo tienes muy agarrado a Frank, pero hoy has cantado muy plano”, comentaron, pidiendo mayor relato interpretativo.
Respecto a Nino Bravo, resaltaron su evolución vocal y la carga emocional. “La voz está llena de matices… cada estrofa ha tenido más entrega vocal”, indicaron. Aunque se mencionaron algunos detalles técnicos en los agudos, el jurado valoró el resultado final. “Ha aparecido ese brillo que venimos buscando”, concluyeron antes de dar el veredicto.
Finalmente, Nino Bravo se quedó con la victoria y continúa en competencia tras imponerse en la primera batalla del día.
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!