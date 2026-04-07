El duelo entre Green Day y el consagrado de Enrique Bunbury dejó uno de los momentos más intensos de la noche.

El jurado destacó el crecimiento del retador, resaltando su mayor soltura actoral y compromiso escénico tras su paso previo por el programa. Su evolución fue evidente, logrando una interpretación más completa y segura.

Sin embargo, Bunbury volvió a imponer su jerarquía. Con una canción compleja y profunda, asumió el riesgo con total control, seguridad y dominio del personaje, logrando una presentación cargada de emoción.

El resultado fue claro: en votación unánime, el consagrado se quedó con la victoria, consolidando su lugar como uno de los rivales más fuertes del formato.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!