La última batalla del programa enfrentó a Héctor Lavoe contra el consagrado Jim Morrison en un duelo de estilos que terminó en empate. Ambos imitadores ofrecieron presentaciones intensas, lo que llevó al jurado a no tomar una decisión definitiva.

Tras la interpretación, se destacaron algunos detalles técnicos. “La voz estuvo un poco desafinada… tienes el estilo, pero perdiste la afinación”, comentaron sobre la presentación del consagrado, señalando que la energía del personaje estuvo presente.

También hubo observaciones sobre la construcción del personaje. “Morrison tiene una actitud y energía increíbles… hay que controlar la nasalidad”, indicaron, resaltando aspectos a mejorar en la imitación.

Respecto al retador, el jurado valoró la entrega escénica. “Has entregado mucho hoy… lo aprecio”, señalaron, aunque también pidieron mayor precisión. “Queremos más referencias originales”, añadieron. La batalla llevó a un empate entre los participantes.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!