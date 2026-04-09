El primer retador fue Oscar D’León, quien llegó decidido a buscar una de las sillas de consagrados. Con seguridad, el participante anunció que su objetivo es imponerse desde el inicio.

El retador dejó claro su estilo. “Cuando uno representa la salsa, no se improvisa, se siente, se respeta y se defiende con todo el alma”, sostuvo, destacando su compromiso con el personaje.

Al momento de elegir, no dudó en señalar a su rival. “Vengo con seguridad y voy por Jim Morrison”, anunció, desatando el enfrentamiento entre salsa y rock.

Además, reafirmó su intención de avanzar. “Hay un sonero dispuesto a hacer historia… vengo a intentar quedarme con una silla”, comentó antes de su presentación.

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