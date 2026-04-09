El imitador de José José fue el último en ingresar y sorprendió al elegir a Alejandra Guzmán como su rival. El participante regresó al escenario después de diez años con el objetivo de arrebatar una de las sillas de consagrados.

“Regreso al programa después de 10 años… vine a demostrar que ese título no es para cualquiera”, afirmó, recordando su paso como finalista en 2016. Además, aseguró que su imitación ha evolucionado con el tiempo. “No solo he perfeccionado mi imitación, también he madurado y he aprendido más sobre mi personaje”, comentó.

El retador también destacó su trayectoria reciente. “Tuve un paso exitoso en Yo me llamo Panamá… quedé en segundo lugar”, señaló antes de confirmar su elección.

Al momento del reto, fue directo. “Voy a retar a una dama… voy a retar a Alejandra Guzmán”, anunció, encendiendo la expectativa por el duelo.

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