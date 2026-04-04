El segundo duelo de la noche trajo el regreso de Daniela Romo, quien llegó decidida a buscar una nueva oportunidad. La imitadora recordó su paso por el programa y aseguró que el tiempo la ayudó a fortalecer su interpretación.

Tras anunciar su decisión, Daniela Romo sorprendió al retar directamente a Jim Morrison, generando un careo lleno de tensión. Ambos se colocaron frente a frente mientras el jurado anticipaba una batalla intensa.

La retadora abrió su presentación con un clásico romántico, mostrando seguridad y dominio escénico. Su interpretación estuvo cargada de emoción y buscó conectar con el público desde los primeros versos. El duelo prometía contraste entre estilos, con una apuesta clara por la nostalgia y la fuerza interpretativa.

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