La imitadora de Shakira llegó al escenario para protagonizar el tercer versus de la noche y eligió retar a la consagrada Alejandra Guzmán.

“He esperado con ansias este formato… he evolucionado a tal punto de que puedo medirme contra cualquiera”, afirmó antes de elegir a su contrincante. Además, dejó clara su determinación: “Una loba que viene persiguiendo un lugar en esta competencia y no se va a ir hasta lograrlo”.

Al momento del reto, la imitadora no dudó. “A este personaje le dicen la reina de corazones, pero aquí está la reina del pop latino”, anunció, señalando directamente a Alejandra Guzmán.

Con una presentación cargada de energía y actitud, la retadora abrió la batalla. “Con toda la energía que Yo Soy requiere”, comentó tras su actuación, mientras el jurado destacaba el inicio del enfrentamiento que continuaría con la respuesta de la consagrada.

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