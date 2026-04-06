Tras ambas presentaciones, el jurado destacó el esfuerzo del retador, pero finalmente la victoria fue para la imitadora que defendía su silla.

Sobre el retador, hubo observaciones técnicas. “Has agarrado el timbre… pero empezaste a hablar con tu voz”, señalaron, añadiendo que la afinación no fue constante. También comentaron: “No he visto ni escuchado a Roberto Blades… lo que se busca es verlo y eso no lo encontré”.

En contraste, la consagrada recibió elogios por su interpretación. “Cantas idéntico a Alejandra… tu voz es increíble”, destacaron, resaltando la fidelidad vocal del personaje. El jurado también valoró su propuesta escénica. “Estas cosas físicas con las que arriesgas son impresionantes… llaman la atención y funcionan”, comentaron, aunque sugirieron mayor control al asumir riesgos.

Finalmente, tras la votación, la pizarra confirmó el triunfo de Alejandra Guzmán, quien logró mantener su lugar en la competencia.

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