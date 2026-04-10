Ambos imitadores se enfrentaron nuevamente, pero la votación del jurado terminó dividida con dos votos para cada uno, prolongando la definición para la siguiente jornada.

La interpretación de Joy fue ampliamente elogiada. “Sonaste a grabación de estudio, pero con emoción y sensibilidad”, destacaron, resaltando la precisión vocal y la conexión emocional de la participante. Además, subrayaron su evolución escénica: “Gran uso del espacio, madurez y solidez… algo que has adquirido después de tu temporada”.

También hubo reconocimiento para Pedro Infante. “Le metes elementos actorales a tu imitación… cada vez te la crees más”, comentaron, resaltando su juego interpretativo durante la presentación.

El nivel del duelo sorprendió al jurado. “Tuvo que aparecer Joy para que sacaras todas tus herramientas… ha hecho todo en una única presentación”, añadieron, valorando la intensidad del enfrentamiento.

Finalmente, la votación quedó empatada. Con dos votos por lado, la batalla continuará y el ganador se definirá en la próxima gala.

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