La imitadora de Amanda Miguel regresó decidida a recuperar una silla. Abigail Márquez, campeona de la temporada 28 y participante de distintos formatos del programa, aseguró que llega con experiencia y lista para enfrentar a uno de los consagrados.

“Fui consagrada una vez y vengo a repetir la historia… hoy solo tengo una oportunidad y no pienso dejarla escapar”, afirmó antes de elegir a su rival.

Al momento de decidir, no dudó en señalar a Nino Bravo, generando una de las batallas más vocales de la jornada. “Amanda tiene una gran potencia vocal y usaré esa fuerza para sorprender”, sostuvo antes de su presentación.

Tras la interpretación, recibió elogios desde el escenario. “Qué gran final que nos has regalado, qué voz que tienes”, destacaron, valorando la intensidad de su actuación.

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