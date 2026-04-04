La batalla pendiente entre Celia Cruz y Enrique Bunbury finalmente se resolvió en un desempate que cerró la jornada. La retadora fue la primera en presentarse y apostó por una interpretación cargada de energía y picardía escénica.

El jurado destacó su propuesta. “Eres una diva total, juguetona, presente, pícara, con la energía del personaje muy bien integrada”, comentaron, aunque también señalaron detalles técnicos. “Un poquito de aire al final faltó… con más calma y control te va mucho mejor”, añadieron.

Luego fue el turno del consagrado, quien volvió a convencer con su estilo. “Siento que puedes cantar cualquier cosa… el despliegue artístico, intenso, entregado, nos impacta y nos conmueve”, señalaron tras su presentación.

Finalmente, el jurado tomó la decisión y el consagrado logró imponerse en el desempate, asegurando su permanencia en la competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!