El desempate entre Gilberto Santa Rosa y Enrique Bunbury cerró la jornada con una de las batallas más ajustadas. Tras dos presentaciones de alto nivel, el jurado tomó una decisión basada en detalles mínimos y eligió al salsero como ganador.

“Estamos en un buen problema… son campeones de campeones”, señalaron, destacando la dificultad del veredicto. Sobre Gilberto, resaltaron su crecimiento: “Excelente timing en todo… muy elegante, con mucha fuerza”, además de su dominio escénico y conexión con el público.

En el caso de Bunbury, hubo observaciones puntuales. “Por primera vez lo escuché en algunos momentos un poquito desafinado”, indicaron, marcando la diferencia en el resultado final.

Finalmente, tras la decisión, se confirmó el triunfo. “¡Gilberto Santa Rosa se queda con la silla!”, anunciaron, sellando su permanencia.

El propio participante reaccionó emocionado. “Feliz que se quede… bien ocupado ese sillón”, expresó, cerrando así un duelo de alto nivel.

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