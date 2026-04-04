Jim Morrison respondió al reto imponiendose con una presentación cargada de energía. El consagrado salió al escenario con una interpretación intensa que convenció al jurado y aseguró su permanencia en la competencia.

Tras la actuación, destacaron su entrega escénica. “Entraste con todo, con la energía correcta… ha habido desborde pero dentro del control”, comentaron, resaltando su dominio del personaje.

Sin embargo, también hubo observaciones técnicas. “Estoy empezando a notar problemas de dicción en inglés… cuidado con el raspado”, indicaron, sugiriendo mayor precisión vocal.

Sobre la retadora, destacaron su propuesta. “Es una versión más adulta… cantaste muy bonito”, aunque mencionaron dificultades en afinación durante la segunda mitad.

Finalmente, tras la cuenta regresiva, la pizarra se inclinó por el consagrado y confirmó el triunfo de Jim Morrison en este nuevo enfrentamiento.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.