La batalla entre Isabel Pantoja y Pedro Infante estuvo marcada por el manejo emocional y los matices interpretativos. Aunque la imitadora de Pantoja ofreció una presentación sólida, el jurado notó un desbalance en la esencia del personaje.

Se destacó que la interpretación se inclinó más hacia el pop, dejando de lado el “lamento” característico del sur de España, elemento clave en la construcción emocional de la artista. Esa falta de contraste limitó la profundidad del personaje en escena.

Por su parte, Pedro Infante logró conectar desde el disfrute y la naturalidad, generando una experiencia más cercana con el público. Finalmente, el jurado se inclinó por México: Pedro Infante ganó la batalla con dos votos.

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