La batalla pendiente entre Celia Cruz y Enrique Bunbury llegó a su esperado desempate. Tras el empate del día anterior, el jurado decidió que ambos regresaran al escenario para definir quién se quedará con la silla, siendo la retadora quien abrió la jornada.

Antes de su presentación, la imitadora reafirmó su preparación. “Han pasado casi seis años y sigo estudiando el personaje de Celia para poder mostrar ese espejismo”, comentó, destacando su disciplina y constancia.

También resaltó el nivel del enfrentamiento. “Creo que los dos dimos una gran batalla… es lo que ustedes se merecen como televidentes”, señaló, reconociendo la exigencia del duelo.

Además, subrayó su conexión con el público. “Lo hago con mucho cariño y respeto… eso ha permitido llegar al corazón de la gente”, afirmó, previo a su interpretación.

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