El tercer reto del día trajo el regreso del imitador de Camilo Sesto, quien sorprendió al elegir a Alejandra Guzmán. Aunque todo hacía indicar que iría por Pedro Infante, el participante cambió el rumbo y apostó por un duelo distinto.

Al momento de elegir, generó sorpresa en el escenario. “Tengo un hermano que lo quiero mucho… me voy por Alejandra”, dijo, confirmando el enfrentamiento y cambiando la expectativa inicial.

El momento desató reacciones inmediatas entre los participantes y el jurado, quienes prepararon el careo previo al duelo. La batalla quedó planteada con una propuesta cargada de romanticismo y dramatismo, características del personaje.

Con su interpretación, el retador dio inicio al enfrentamiento y marcó una nueva batalla en la jornada, apostando por la emoción y la intensidad vocal para intentar quedarse con la silla.

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