El duelo entre Enrique Bunbury y la imitadora de Eva Ayllón dejó momentos intensos, pero también determinantes errores técnicos. Mientras Bunbury se mantuvo sólido y conectado con su propuesta escénica, su contrincante no logró sostener la estabilidad vocal desde el inicio.

El jurado fue claro al señalar que la presentación de Eva Ayllón comenzó con una desafinación importante que afectó el resto de su performance. Aunque logró momentos de conexión emocional, no consiguió recomponerse completamente tras ese fallo inicial.

Por el contrario, Bunbury destacó por su dominio escénico y ese estado “espiritual y visceral” que lo caracteriza sobre el escenario, consolidando una actuación firme. Finalmente, la decisión fue unánime: Bunbury se queda con la silla de consagrado.

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