La última batalla del día enfrentó a Dyango contra el consagrado Pedro Infante en un duelo que terminó en empate. Tras ambas presentaciones, el jurado destacó el alto nivel interpretativo, lo que llevó a utilizar el botón salvavidas para postergar la decisión.

Los comentarios resaltaron el desempeño del retador. “Tan seguro de ti, con una afinación increíble, tu mirada, tu acting… muy bien”, señalaron, valorando su crecimiento en el escenario. También destacaron su solvencia. “Has entrado con calma, con aplomo… has demostrado que con poquito se hace mucho”, añadieron.

Sobre el consagrado, el jurado valoró el juego escénico. “Empezaste a retar dentro de tu estilo… esas miradas y gestos fueron muy divertidos”, comentaron, destacando la interacción durante el duelo.

La paridad fue evidente. “Has hecho cosas enormes que han cautivado a todo el mundo… pero aquí, empate”, indicaron antes de la decisión final.

Finalmente, Ricardo Morán utilizó su último botón salvavidas. “Esta batalla es un empate y se va a resolver el día de mañana”, anunció, dejando abierta la definición del enfrentamiento.

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