La jornada continuó con el ingreso del imitador de Marc Anthony. Manuel Álvarez recordó su paso por la competencia y aseguró que vuelve con mayor preparación.

“Dicen que para estar aquí hay que tener historia… y vengo por más”, afirmó el participante, destacando su llegada a la semana final en su temporada.

El retador también dejó clara su intención dentro del nuevo formato. “Esa silla se mantiene con nivel y el nivel ha llegado”, advirtió, mostrando seguridad antes del duelo.

Al ser consultado por su elección, no dudó. “De bravos, bravos somos… Nino Bravo tiene que pararse de esa silla”, expresó, retando directamente al consagrado. Además, remarcó que la presión no está de su lado. “Yo no tengo la presión… la tienen los que están sentados”, comentó antes del enfrentamiento. Con una interpretación cargada de ritmo, el imitador inició la batalla frente al consagrado, marcando el segundo versus de la jornada.

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