La última batalla del programa trajo el regreso del imitador de Dyango, quien llegó decidido a enfrentar a Pedro Infante. El participante de la segunda temporada 2025, aseguró que vuelve con más experiencia y con el objetivo de quedarse en una de las sillas de consagrados.

“Yo demostré una vez de lo que soy capaz y ahora vengo con más fuerza”, afirmó el retador, recordando su paso anterior por la competencia. Además, destacó el respaldo del público: “El pueblo de Yo Soy tiene la última palabra… por ellos estoy aquí”.

El imitador también dejó clara su meta. “Me quedé a poco de ser finalista y ahora vengo por mi revancha para demostrar que puedo estar entre los mejores”, sostuvo antes del enfrentamiento.

Al momento de elegir, no dudó en señalar al consagrado. “Esta vez vamos por el género… Pedro Infante”, anunció, dando inicio al careo final del día.

Con una interpretación romántica, Dyango abrió la batalla y dejó el escenario listo para la respuesta del consagrado. “Pedro Infante la dejó arriba… intercambio de posiciones”, comentaron, marcando el cierre del enfrentamiento.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A SÁBADOS a partir de las 9:00 p.m!