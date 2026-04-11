Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Batalla de rock femenino abre con Alanis Morissette!
La retadora vuelve con experiencia internacional y un personaje renovado.
La segunda retadora de la noche fue la imitadora de Alanis Morissette, Amanda Lucano, regresó con un personaje renovado y una clara intención: quedarse con una de las sillas de consagrados.
“Tras mi gran temporada… demostré que era una competidora de armas tomar”, afirmó, destacando su experiencia internacional y su evolución artística. Además, dejó en claro su objetivo. “No vine a hacer nuevos amigos, vine a tomar el lugar que merezco”, advirtió antes del duelo.
Al momento de elegir, no dudó. “Esta noche reto a Alejandra Guzmán”, anunció, desatando un enfrentamiento que promete intensidad y actitud rockera.
La consagrada recibió el reto con entusiasmo. “Me gusta, me gusta esta batalla… va a ser una buena batalla de rock”, respondió, anticipando un duelo de alto nivel.
