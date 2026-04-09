El duelo estuvo marcado por observaciones técnicas y emocionales, pero finalmente la intérprete de rock logró mantener su silla.

El jurado destacó el desempeño del retador. “Tienes un timbre muy cercano… tus vibratos son parecidos”, comentaron, aunque también señalaron aspectos por mejorar. “A veces abusas un poquito de la nasalidad… y faltó compromiso emocional con la letra”, añadieron.

Sobre la consagrada, los comentarios fueron mixtos. “No me gustó tu principio… empezaste desafinada”, indicaron, mencionando problemas en el arranque. Sin embargo, reconocieron su recuperación. “Sí, me gustó más tu final… eres la Alejandra que conocemos”, afirmaron.

Tras mostrar la pizarra, el jurado confirmó la victoria de Alejandra Guzmán, quien logró imponerse al reto de José José y continuar en competencia.

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