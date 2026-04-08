El enfrentamiento entre la imitadora de Selena Quintanilla y la consagrada Alejandra Guzmán dejó sensaciones encontradas. Aunque la retadora mostró talento vocal y despliegue escénico, el jurado coincidió en que se alejó del personaje original.

Uno de los principales comentarios fue la falta de dulzura, cadencia y estilo característicos de Selena, además de momentos en los que el color vocal se perdía, especialmente durante las coreografías. Incluso se señaló que por instantes predominaba más la esencia de la propia imitadora que la del personaje.

Por su parte, Alejandra Guzmán volvió a demostrar por qué es una de las consagradas más sólidas: energía, control vocal y presencia escénica marcaron su presentación. Finalmente, el jurado votó de manera clara: Alejandra Guzmán mantiene su silla.

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