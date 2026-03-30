Alejandra Guzmán se enfrentó a la imitadora de Shakira en el tercer versus de la jornada y logró imponerse tras una batalla cargada de emoción. El duelo fue destacado por el jurado como uno de los más intensos de la temporada.

Sobre la retadora, señalaron su evolución. “Tu conexión emocional… ha sido espectacular”, comentaron, destacando su crecimiento interpretativo y presencia escénica. También valoraron el trabajo vocal: “La imitación del timbre vocal ha mejorado muchísimo”.

Sin embargo, mencionaron algunos detalles técnicos. “Ha habido temblor de voz… y en la segunda problemas de afinación”, indicaron, aclarando que fueron aspectos puntuales de la presentación.

En contraste, la consagrada fue elogiada por su propuesta actoral. “Has encontrado la forma de hacer batalla sin perder el personaje”, afirmaron. Además, resaltaron el impacto emocional: “Hoy por primera vez he entendido la canción y ha sido gracias a ti”.

Finalmente, tras la votación del jurado, la pizarra confirmó el triunfo de Alejandra Guzmán, quien logró mantenerse como consagrada en la competencia.

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