La imitadora consagrada de Alejandra Guzmán defendió su lugar frente a los retadores que interpretaron a El Gran Combo, en un duelo lleno de ritmo y energía.

Los retadores ofrecieron una presentación festiva y contagiante, logrando conectar con el público a través de su propuesta salsera. Sin embargo, la consagrada marcó la diferencia desde el inicio.

El jurado destacó su impresionante capacidad para adueñarse del escenario, combinando canto y baile con precisión. La sincronización, el dominio corporal y la calidad vocal fueron claves para consolidar una performance sólida y de alto nivel.

Finalmente, Alejandra Guzmán se quedó con la victoria, reafirmando su posición como una de las competidoras más fuertes.

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