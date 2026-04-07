La imitadora de Alejandra Guzmán firmó una de sus mejores presentaciones en la competencia y logró imponerse de manera contundente frente al reto de Menudo. El jurado destacó su capacidad para equilibrar emoción e interpretación, evitando excesos y manteniendo el control escénico sin perder intensidad.

Además, resaltaron la evolución integral de la participante: dominio corporal, manejo de la voz y precisión en cada movimiento.

Como punto a mejorar, le recomendaron reforzar el aspecto coreográfico para elevar aún más su performance. Aun así, su conexión con la canción y el escenario fue suficiente para conquistar al jurado, que votó de forma unánime a su favor.

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