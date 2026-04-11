Alejandra Guzmán volvió a demostrar su fuerza en el escenario al imponerse en el duelo frente a Alanis Morissette. La consagrada logró convencer al jurado gracias a su conexión emocional y dominio interpretativo.

Durante la presentación, destacaron el impacto de su performance. “Cuando llegas a mi corazón y me emocionas de esa manera, 10 de 10”, comentaron, resaltando el poder de su interpretación.

Además, valoraron los detalles que marcaron la diferencia. “Le has añadido una variante del vivo… fue un dardo al corazón”, señalaron, subrayando el momento más emotivo de la noche.

En contraste, la retadora mostró energía, pero recibió observaciones. “Tienes muy estudiado el personaje… pero se perdió la dicción en varias partes”, indicaron, mencionando también falta de control en algunos momentos.

Finalmente, la pizarra confirmó el resultado con una decisión clara: “La reina Alejandra Guzmán”, consolidando su permanencia en la competencia.

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