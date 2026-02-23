El imitador de Steven Tyler regresó al escenario con una presentación mucho más sólida y controlada que en galas anteriores.

El jurado coincidió en que esta vez hubo mayor estabilidad vocal. Atrás quedaron los momentos de ansiedad y descontrol que generaban tensión en presentaciones pasadas. Hoy se percibió una voz más estudiada, oscurecida en el timbre y mejor direccionada hacia la energía del personaje.

Sin embargo, la devolución también apuntó a un aspecto clave: la emoción. Si bien la técnica está cada vez más pulida, aún se siente una interpretación demasiado mental. Steven Tyler no es solo potencia y actitud rockera; también es vulnerabilidad, pasión y desgarro. Las letras exigen corazón, no solo precisión.

Además, le recomendaron aprovechar más el cuerpo. En un artista tan físico, cada postura influye en la emisión vocal. Cuando la voz está demasiado planificada, puede desconectarse del impulso corporal, generando rigidez. La invitación fue a permitir que el movimiento guíe la emoción y que la emoción, a su vez, transforme la voz.

