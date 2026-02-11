La primera ronda de conciertos recibió a Steven Tyler con “Dream On”, en una presentación que mostró potencia vocal, pero también nervios evidentes en el escenario.

Jely destacó la evolución respecto a las audiciones y señaló que “lo vocal me gustó”, aunque recomendó expandir más la corporalidad y trabajar la tonicidad para ganar seguridad. Además, fue clara: la sexualidad del personaje “debe trabajarse desde el cuerpo, no desde lo racional”.

Cachín coincidió en que el participante fue mejorando a lo largo de la canción: “Llegas a unos agudos increíbles”, comentó, pero advirtió que no debe confiarse solo en su voz. También sugirió practicar con el micrófono para que sea “una extensión de tu cuerpo”.

Ricardo fue más directo: “No estoy tan contento con la presentación”. Reconoció que tiene los recursos vocales (raspados, rango y potencia), pero afirmó que el problema está en los nervios y en lo actoral. “Créetelo, hermano”, sentenció. El reto ahora será unir técnica, actitud y sensualidad para encarnar por completo a Steven Tyler.

