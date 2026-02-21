El imitador de Rubén Blades ofreció una presentación redonda que fue calificada con un “diez del uno al diez” por el jurado. Interpretar este tema no es sencillo: exige narrar, crecer en intensidad y sostener una progresión musical que culmina en fiesta. Y lo consiguió.

Desde el inicio, se concentró en contar la historia con claridad y carácter, entendiendo que la canción no solo se canta, se interpreta. La elegancia, el estatus y la prestancia del personaje estuvieron bien trabajados, proyectando esa figura alta y segura tan característica del salsero panameño.

En lo vocal, el timbre mostró una mejora evidente. Además, se destacó un detalle técnico importante: cuidar la posición del cuello y los momentos de quietud puede aportar aún más solidez escénica.

Pero lo más resaltado fue su evolución constante. El jurado recordó que es un competidor que crece semana a semana, sistemático y aplicado, y que esta ha sido su mejor presentación hasta ahora. La línea ascendente es clara y promete un creciminento aún más potente.

