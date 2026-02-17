Rubén Blades firmó la que, según el jurado, ha sido su mejor presentación hasta ahora. Con el tema “Me tienes ganas”, logró soltura, ritmo y mayor conexión con el personaje.

“Ese es el Rubén Blades que queremos”, comentó Cachín, destacando el tono, la canción elegida y el timbre. Por su parte, Jely señaló que hubo una “nasalidad bien ecualizada” y que el timbre estuvo más presente, aunque recomendó que las maracas “aporten más y no sean solo accesorio”, además de practicar su uso mientras canta. También pidió sumar más humor y relajación: “Hay que quitarle solemnidad”.

Ricardo recordó su paso anterior como Juan Luis Guerra y resaltó su evolución: “Eres un alumno muy chancón y en cada presentación vas mejorando”. Coincidieron en que desde la segunda mitad logró despegar, encontrando el sabor y la percusión que el personaje exige.

