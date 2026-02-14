Yo Soy conciertos 2026: Rocío Jurado recibe fuertes observaciones en noche decisiva
La interpretación mostró avance actoral, pero faltó dinámica y acento.
En la séptima noche de conciertos de eliminación de Yo Soy, la imitadora de Rocío Jurado recibió una devolución exigente. Tras interpretar un tema intenso y pasional, el jurado coincidió en que la potencia está, pero el personaje aún no termina de construirse.
“Si tuviéramos que juzgarte como cantante, te ponemos 20”, señalaron, aunque advirtieron: “Como Rocío Jurado no me convences”. También remarcaron la ausencia de quiebres flamencos y acento español: “No escucho a una cantante española”.
Además, le pidieron mayor curva emocional: “Empezaste de una manera y continuaste igual hasta el final”. Según el jurado, debe trabajar matices, dinámica y observar cómo camina y se planta la artista original: “Los personajes se crean desde cómo apoyan los pies y cómo se mueven”.
Aunque destacaron que “la actuación ha mejorado”, recalcaron que el timbre solo se acerca en los coros y que necesita copiar mejor el fraseo. La competencia se vuelve cada vez más intensa.
