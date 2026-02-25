Yo Soy conciertos 2026: ¡Ricardo admite su sorpresa ante el avance de Catriel y Paco!
Entre avances y observaciones técnicas, el dúo sigue dando pelea.
La noche fue clave para Catriel y Paco, quienes continúan mostrando evolución en cada presentación. Tras interpretar uno de sus temas más conocidos, el jurado coincidió en que hubo avances importantes.
Jely destacó el crecimiento general: “Hay avance tanto en el timbre como en lo corporal”, aunque advirtió que aún deben trabajar la complicidad y el glamour en escena. “Necesito ver más juego entre ustedes y que me cuenten la historia”, añadió.
Cachín valoró el proceso progresivo del dúo: “Los dos siempre tienen constante evolución. Es un proceso más lento porque el dúo es difícil”. Por su parte, Ricardo sorprendió al reconocer: “Honestamente, no pensaba que iban a durar tanto. Están demostrando que a veces me equivoco”.
También hubo observaciones puntuales. Ricardo señaló que Bastián ha mejorado mucho en el timbre, mientras que Apha debe afinar detalles rítmicos: “Hay algo en lo rítmico que te está perjudicando, no bailas en el tiempo”. Además, recomendó mayor conexión escénica: “Tienen que mirarse más”. Con avances claros y desafíos por superar, el dúo sigue demostrando que la constancia puede marcar la diferencia en la competencia.
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!