La competencia sigue elevando la exigencia y esta vez el turno fue de Jowell & Randy. Tras interpretar uno de sus temas más conocidos, el jurado notó un giro inesperado: Randy, quien había sido cuestionado antes por su afinación, logró reivindicarse.

“Mágicamente Randy casi no ha desafinado, estás más espontáneo, más risueño y eso te ayuda a afinar”, comentó Cachín, destacando que su actitud más relajada influyó directamente en su desempeño vocal. Además, resaltaron que llegó mejor preparado tras repasar “nota por nota” la canción.

Sin embargo, la sorpresa llegó con Jewel. “Hoy día era el día en que tú tenías que cantar afinado y cantaste desafinado”, señaló Ricardo con firmeza, reprendiendolo por haber faltado a sus clases de canto, remarcando que no puede recaer el esfuerzo solo en uno de los dos. También le recomendaron cuidar la postura y mirar más a su compañero para mejorar el timing.

Pese a los tropiezos, el jurado reconoció que en la segunda mitad lograron levantar la presentación. La química sigue intacta, pero la lección fue clara: el trabajo debe ser en equipo.

