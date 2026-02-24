Pedro Suárez-Vértiz mostró una evolución que no pasó desapercibida. Tras su presentación, Cachín fue contundente: “Creo que es la vez que más Pedro Suárez-Vértiz te veo. No encontré nada malo”.

Sin embargo, las observaciones no tardaron en llegar. Se destacó que la habitual expresión de preocupación disminuyó notablemente. “Ya estás aquí, diviértete. Quítale solemnidad, quítale peso”, le aconsejó Jely, resaltando que cuando sonríe y disfruta, logra mayor conexión con el público.

También hubo apuntes técnicos. “Tu timbre es muy parecido, pero los resultados son disparejos”, señaló Ricardo, haciendo énfasis en el poco control del volumen y en entradas “muy gritadas y percutivas”. La recomendación fue clara: “El personaje puede perder el control, pero el actor tiene que estar en control”.

Aunque aún debe trabajar en la melodía y en dominar sus emociones sobre el escenario, el jurado coincidió en que hubo progreso. La clave ahora será encontrar equilibrio entre intensidad y precisión para consolidar una imitación más sólida.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!