Yo Soy conciertos 2026: ¡Pedro Suárez-Vértiz abrió la noche de eliminación con una balada que dividió al jurado!
Elogios por su evolución escénica, pero fuertes críticas por una presentación que no convenció a todos.
La noche de eliminación comenzó con Pedro Suárez-Vértiz, quien apostó por una balada para abrir la gala.
Jely destacó avances claros: “Relajaste la mirada, lo que te estábamos pidiendo constantemente”, y añadió que lo vio más presente y confiado. Sin embargo, le recomendó suavizar los ataques vocales y sumar más humor cuando use la voz hablada. Cachín coincidió en que este tipo de canciones lo favorecen: “No hay tanta información que manejar”, comentó, resaltando que se le notó más cómodo.
Pero Ricardo fue tajante: “Ha sido tu presentación más floja”. Criticó la afinación y la falta de emoción: “No me ha parecido la voz de Pedro… has cantado casi sin vida”. Aun así, cerró con una frase esperanzadora: “Desde acá solo se puede mejorar”.
Una gala que arrancó con tensión y dejó claro que en eliminación cada detalle cuenta.
