Yo Soy conciertos 2026: ¡Paloma San Basilio hizo temblar el escenario con Evita!
Una presentación que cruzó la imitación y el teatro musical en un momento que el jurado calificó como el mejor de la temporada.
Paloma San Basilio vivió una de las noches más impactantes de la temporada al interpretar “No llores por mí, Argentina”, tema central del musical Evita. Desde el primer verso, el escenario se transformó en teatro puro.
“Para mí fue como escuchar a Paloma San Basilio cantando esa versión. Te quiero ver en grandes escenarios”, expresó Cachín, visiblemente conmovido. Jely destacó las múltiples capas de actuación: “Estás imitando a un personaje que a su vez hace de otro personaje. Hay muchas capas y las hiciste muy bien”. Incluso reveló un detalle especial: “Hubo un momento donde esperabas que el público coree, pero todos estábamos en shock. Tú sí lo sentías”.
Ricardo fue más allá: “Desde que se abrió la puerta yo estaba viendo Evita. No anoté nada”. Comparó la interpretación con un “inception del inception”, resaltando la complejidad de hacer a Evita desde la versión de Paloma. “Te auguro una carrera extraordinaria en el teatro musical”, afirmó. La noche terminó con una frase contundente: “La mejor presentación de la temporada”.
