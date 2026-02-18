La imitadora de Paloma San Basilio firmó una de sus mejores noches en competencia. Desde el primer “Yo soy Paloma San Basilio” dejó claro que estaba en personaje. La mirada fue el arma principal de la presentación.

El jurado no escatimó elogios: hubo coqueteo, sensualidad, cadereo elegante y líneas corporales bien trabajadas. Pero más allá del baile, lo que marcó la diferencia fue la evolución actoral, destacando su capacidad para cantar y bailar con precisión, algo complejo incluso para artistas experimentados.

Vocalmente se mantiene sólida: buen timbre, buen acento y estrofas más aireadas, como se le había pedido. Se señaló que los agudos están más firmes que los medios y graves, donde aún puede crecer, pero el avance es evidente.

El punto más potente de la noche fue su uso escénico de los ojos. Cada giro y cada mirada construyeron el personaje: esa mujer elegante, regia, capaz de amar o destruir con solo mirar. Ahí está la columna vertebral de su imitación.

La conclusión fue clara: actitud de diva, mirada brillante y una presentación que confirma que está en su mejor momento.

