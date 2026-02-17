La gala de conciertos dejó emociones al límite en Yo Soy. Uno a uno, los participantes escucharon el veredicto final. “Sí es. Y bien logrado”, anunció el jurado al confirmar la permanencia de Ivy Queen y Julio Iglesias, quienes aseguraron su pase a la siguiente ronda.

La tensión aumentó cuando se revelaron los nombres de los sentenciados. “No es… y pasa a noche de eliminación”, se escuchó antes de mencionar a Isabel Pantoja y Pedro Suárez-Vértiz, quienes deberán defender su lugar. También hubo respiros de alivio. “Sí es”, confirmaron para Rubén Blades, Américo y Steven Tyler.

Finalmente, el último nombre no mencionado selló el destino de Miguel Bosé, quien también irá a noche de eliminación.

