La tensión se apoderó del escenario en la nueva gala de Yo Soy cuando llegó el esperado momento de la sentencia. Con todos los participantes ya presentados, el jurado empezó a definir quiénes continuaban en competencia y quiénes irían a la noche de eliminación.

Jely fue la primera en anunciar: “Continúe en competencia, Paloma San Basilio”, enviándola directamente a la tribuna. Luego, Joel y Randy se convirtieron en los primeros sentenciados. Ricardo fue claro al explicar: “Mandamos a sentencia a gente que lo ha hecho bien, porque ha habido alguien que lo ha hecho mejor”.

Más adelante, Willy Chirino también fue salvado, mientras que Pedro Suárez Vertes recibió una noticia inesperada al ser enviado a eliminación. La sorpresa se sintió tanto en el escenario como en el público.

La tensión continuó hasta que se confirmó que Eddie Vedder y Frank Sinatra seguían en carrera. Así, la noche cerró con tres nombres en riesgo: Joel y Randy, Pedro Suárez Vertes y Joey Lirand.

La competencia avanza y, como recordó el jurado, “las sentencias realmente ayudan a mejorar”. Ahora todo puede pasar en la siguiente gala.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!