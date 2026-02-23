La gala estuvo cargada de tensión y emociones en Yo Soy, donde el jurado comenzó a definir quiénes continúan en competencia y quiénes deberán defender su lugar en la noche de eliminación.

La primera confirmada en avanzar fue la imitadora de Ivy Queen, quien aseguró su pase directo a la siguiente ronda tras una presentación sólida y empoderada.

También logró avanzar el imitador de Liam Gallagher, consolidando su propuesta y acompañando a la “Queen” a la tribuna de participantes seguros.

En contraste, los imitadores de Catriel y Paco Amoroso no lograron convencer del todo pese a su esfuerzo y dieron un paso atrás: deberán ir a la noche de eliminación para seguir ajustando detalles y evolucionar.

El imitador de Steven Tyler consiguió el ansiado “sí” y avanza a la siguiente etapa. Por su parte, el imitador de Andy Montañez sí logró superar la etapa y continúa firme en la competencia. También, el imitador de David Bisbal obtuvo el pase directo.

Uno de los momentos más comentados fue la decisión sobre el imitador de Miguel Bosé, quien tampoco avanzó directamente y se fue a sentencia, al igual que la imitadora de Isabel Pantoja.

Finalmente, el imitador de David Bisbal no obtuvo el pase directo y deberá enfrentar la noche de eliminación.

